C'est parfois compliqué de rester calme lorsque vous ne comprenez pas les réactions bizarres des adolescents. Les clés pour adopter la bonne habitude.

L'adolescence est un processus normal du développement d'un individu. Elle marque le passage de l'enfance à la vie d'adulte. Ce qui ne peut se faire qu'en prenant de la distance par rapport à ses parents. Souvent par l'opposition. Pour certains, ce passage se fait sans trop de bruit, pour d'autres la crise d'adolescence est plus violente. Plus le lien aura été fusionnel, plus la séparation sera difficile.... "Un enfant qui ne fait pas de crise du tout, c'est parfois un enfant qui ne s'autonomise pas et qui risque de le faire plus tard", constate Catherine Vanier, psychanalyste, auteure de "Qu'est-ce qu'on a fait à Freud pour avoir des enfants pareils ?" (éd. Flammarion).

Il (elle) s'enferme dans sa chambre

Il s'isole , claque la porte, vous interdit de le déranger, reste des heures à "larver" sur son lit, sa chambre commence à ressembler à un dépotoir.... "Inconsciemment, il cherche à marquer son territoire, à vous signifier des limites, car il vous trouve trop intrusif, curieux ou moralisateur, explique Catherine Vanier. Il veut aussi vous dire qu'il grandi et qu'il cherche de toutes ses forces à se séparer de vous, pour exister en tant qu'individu. "Sa chambre, en quelque sorte, c'est comme son corps : c'est privé.

Le mieux, respecter son territoire, même si cela est difficile pour vous. Il ne veut pas faire le ménage, c'est son droit. Mais à son tour ensuite de respecter la vie dans les pièces communes de la maison où là, il devra se montrer plus sociable et coopératif. Cet isolement n'est pas inquiétant si votre enfant continue d'être en contact avec le monde extérieur : ses copains, ses cousins, ses profs, son grand-frère, une grand-mère... Bref, avec tout le monde, sauf vous !

Elle veut faire un régime

Elle a un appétit d'oiseau , fait un passage éclair tous les soirs à table et vient de bannir à jamais les pains au chocolat du dimanche matin ! "En pleine puberté, votre adolescente est en train de prendre des formes, alors que tous les magazines lui disent que d'être féminine, c'est de ne pas en avoir, explique Dominique Tourrès, pédopsychiatre, auteure de "J'ai un ado à la maison" (éd. Scrineo). Prendre des formes, c'est aussi réaliser qu'elle peut plaire aux garçons, ce qui peut parfois lui paraître effrayant."

Que faire ? L'aider à prendre conscience que l'idéal de beauté vanté dans les magazines féminins n'est pas la réalité. Les photos des mannequins sont retouchées par un logiciel gommant les imperfections. "Mieux qu'un beau sermon sur les dangers d'un régime, je préfère encourager les mères à montrer leur propre féminité", explique Dominique Tourrès. Lorsque vous apercevez une femme dans la rue que vous trouvez belle, n'hésitez pas à le dire, en précisant que cette fille a du charme, est lumineuse... Si la vôtre s'obstine, mais ne maigrit pas pour autant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si son alimentation devient trop sélective et son poids diminue, une visite chez le médecin est utile.

Elle pleure car elle insultée sur les réseaux sociaux

Elle vous avoue que depuis quelques jours des élèves sont en train de colporter des ragots sur elle sur le Internet . En effet boule de neige, elle reçoit des messages insultants d'amis de ses amis. "Ce qui pose problème, c'est l'ampleur donnée par les réseaux sociaux. Autrefois la rumeur ne dépassait pas les limites de la cour d'école, ce qui limitait l'impact psychologique sur l'ado visé", déplore Dominique Tourrès.

Vous pouvez d'abord la féliciter d'avoir eu le courage de vous en parler. Puis lui expliquer qu'elle n'y est pour rien, que vous auriez dû contrôler de plus près son compte Facebook. Demandez-lui de ne pas répondre aux attaques (on ne joue pas longtemps avec une balle qui ne rebondit pas). Pourquoi ne pas clôturer son compte avec son accord puis en recréer un autre sous un pseudo qu'elle ne communiquera qu'à ses proches.