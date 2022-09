Les personnes qui ont des qualités rythmiques en musique ou en danse montreraient de meilleures performances en compréhension et en lecture. Une étude suggère que la pratique de la musique peut aider dans votre pratique du Français. Parue dans le Journal of neuroscience, cette étude menée par les chercheurs de l’Université de l’Illinois, aux Etats-Unis, suggère que le sens du rythme fait partie intégrante du langage.

Pour s’en rendre compte, il a été demandé à 100 adolescents de claquer leurs doigts sur le tempo d’un morceau de musique. Pour mesurer le plus précisément possible leur capacité de synchronisation, le rythme d’un métronome accompagnait la musique.

Pour mieux comprendre la base biologique de la compétence rythmique, les chercheurs ont complété ce premier test d’un enregistrement des ondes cérébrales des participants à l’aide d’électrodes. Avec une technique appelée électroencéphalographie, l’activité cérébrale a été mesurée en réponse aux sons.

Ainsi, on a observé que les jeunes les plus en rythme ont affiché les meilleures réponses cérébrales aux sons. La réponse cérébrale était moindre chez les adolescents médiocres en lecture. "Nous savons que calquer un mouvement sur un rythme est une compétence fondamentale pas seulement en musique mais aussi dans le langage, explique Nina Kraus, de l’Auditory Neuroscience Laboratory à l’université de l’Illinois. "Il s’avère que les adolescents mauvais en lecture peinent à effectuer une tache moteur sur un rythme précis, poursuit le professeur Kraus, interrogée par BBC news. Il semble que les ingrédients requis pour la lecture se renforcent grâce à la musique". Si vous aimez la musique et que vos qualités de lecture et de compréhension laissent à désirer, sautez sur l’occasion pour vous mettre à un instrument.c