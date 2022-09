Une campagne de sensibilisation sur le 6ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), prévu du 25 septembre au 9 octobre 2022, a été lancée dimanche à Alger.

Cette campagne qui sera marquée par l'organisation, notamment de tables rondes et d'émissions sur les médias audio-visuels, verra l'intervention de professeurs universitaires et de représentants de différents ministères et organismes publics.

Plusieurs thèmes liés à cette opération seront traités lors de cette campagne.

Il s'agit notamment de définir les objectifs de ce recensement et son apport pour le développement national et local. "Le RGPH et le système national statistique", ainsi que "le RGPH et les catégories vulnérables" figurent également parmi les principaux thèmes qui seront abordés lors de cette campagne.

Etant la seule opération statistique structurante réalisée de manière exhaustive, le RGPH permet d’avoir une riche base de données et une batterie d’indicateurs socioéconomiques permettant d’éclairer la décision publique pour une meilleure prise en charge des besoins croissants de la population et l’amélioration du service public.