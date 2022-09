Le ministère des Transports a fixé, samedi lors d'une réunion présidée par le ministre du secteur Abdellah Moundji, la date butoir du 1 juin 2023 pour la mise en place d'un programme de vente électronique des billets d'avion.

Dans le cadre du suivi et de l'évaluation des programmes d'action des différents entreprises sous tutelle, "M. Moundji a présidé, samedi en présence de cadres du ministère ainsi que du DG et de plusieurs responsables d'Air Algérie, une réunion sur le programme de vente électronique des billets d'avion et la mise en œuvre du programme complémentaire des vols décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur l'impérative "éradication des aspects négatifs qui ont marqué l'opération de vente des billets aux citoyens cette année, et la nécessaire prise en charge des préoccupations de la diaspora liées notamment à l'élaboration d'un programme de vols leur permettant de regagner le pays dans les meilleures conditions".

A la demande du ministre, l e DG d'Air Algérie a présenté un exposé sur nombre de points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion.

Au terme de la rencontre, il a été décidé de fixer la date butoir du 1 juin 2023 pour élaborer un programme de vente de billets électroniques, en y incluant l'aspect lié au e-paiement.

Après quoi, un groupe de travail et de suivi a été constitué, chargé de soulever des rapports mensuels jusqu'à l'entrée en vigueur de l'opération.

Il a également été décidé "de prendre toutes les mesures pour mettre en œuvre le reste du programme complémentaire de vols annoncé récemment", et "d'élaborer un rapport sur le bilan de la saison estivale 2022, en citant les avantages et les points négatifs du programme".