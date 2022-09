Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé samedi que le manuel scolaire de langue anglaise destiné aux élèves de la 3e année primaire était "prêt" après son homologation par l'Institut national de recherche en éducation (INRE), indique un communiqué du ministère.

Présidant une conférence nationale par visioconférence, le ministre a fait savoir que le manuel d'anglais pour la troisième année primaire était prêt après avoir été homologué et approuvé par l'INRE le 1 septembre 2022, ce qui permettra à l'Office national des publications scolaire (ONPS) d'entamer l'impression pour assurer sa disponibilité avant la rentrée scolaire.

Le ministre de l'Education a instruit, dans ce cadre, les directeurs des de l'éducation à l'effet de "mettre en place un dispositif de suivi de l'opération de distribution de ce manuel aux établissement scolaires à partir de ce dimanche 4 septembre".

M. Belabed est revenu, lors de cette conférence, sur les étapes ayant précédé l'annonce du retour au mode d'enseignement habituel durant cette année scolaire, en application des instruct ions du Président de la République relatives à la consultation des partenaires sociaux et l'examen de leurs propositions, et ce, au cours d'une réunion tenue le 1 septembre sous la présidence du Premier ministre en présence des ministres de l'Education et de la Santé.

Evoquant l'enseignement de l'anglais au primaire au titre de l'année scolaire 2022/2023, le ministre a mis en avant la nécessité de veiller à l'application stricte des consignes en vue de traiter les opérations liées à ce dossier en toute transparence et de communiquer au moment opportun la liste des recrutés contractuels après épuisement, bien entendu, des listes des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS).

Le ministre a instruit, par ailleurs, d'effectuer une évaluation et un état des lieux de l'opération de vente du manuel scolaire au niveau des écoles primaires, et de suivre la distribution des tablettes électroniques dans les écoles pilotes.

Quant à la circulaire relative au protocole de redoublement, il a jugé primordial d'annoncer les dates de cette chance tellement importante pour nos enfants, et d'en informer les parents pour leur éviter de se rendre aux établissements d'enseignement ou aux directions de l'Education, a conclu le communiqué.