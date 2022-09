Une rencontre de wilaya sur le 65e anniversaire de la bataille historique de Djebel El-Menaouer sera organisée dimanche à Mascara, a-t-on appris samedi des organisateurs.

La rencontre, organisée par l'association Chahid Zeggaï Abdelkader de la commune d'El-Menaouer à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire, traitera de divers thèmes comme : "La bataille d'El-Menaouer : causes et faits", "La bataille historique d'El-Menaouer à travers les archives françaises", "Lumières sur cette bataille" et "Les victoires de la glorieuse Guerre de libération nationale", a expliqué le responsable de l'association, Amine Azzouz.

La rencontre verra la participation de nombreux moudjahidine de la wilaya, ainsi que des personnes ayant vécu cette bataille mémorable et des chercheurs en histoire de la Guerre de libération.

Elle sera encadrée par des professeurs et des chercheurs en histoire de la glorieuse Guerre de libération et l'histoire contemporaine des universités de Mascara et d'Oran 1, selon la même source.

Pour rappel, la bataille de Djebel El-Menaouer a eu lieu le 5 septembre 1957 e t a été menée par le commandant du troisième bataillon de l'ALN, dans la sixième région de la wilaya V historique, Si Redouane.

69 moudjahidine et 10 habitants de la région sont tombés en martyr et plus de 23 autre ont été blessés, dont le commandant Si Redouane, qui est tombé en martyr dans la wilaya de Relizane.

L'armée coloniale française a subi, quant à elle, de lourdes pertes dans cette bataille historique, avec 650 soldats français tués et un grand nombre d'entre eux blessés, en plus de 6 avions abattus et 17 autres endommagés, selon la direction locale des Moudjahidine et des Ayants-droit.