L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a tenu, samedi à Alger, sa 3e session ordinaire consacrée au débat de la thématique "La société civile dans le contexte des défis nationaux et internationaux de l'heure".

"La tenue de la session ordinaire de l'Observatoire, une année après son installation officielle par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est une preuve qu'il avance vers la réalisation des objectifs pour lesquels il a été créé", a affirmé le président de l'ONSC, Abderrahmane Hamzaoui à l'ouverture des travaux de cette session.

Il a mis en exergue, dans ce cadre, "la place importante" conférée aujourd'hui à la société civile, grâce, a-t-il dit, "à la volonté du président de la République et la constitutionnalisation du rôle de la société civile".

Cette session sera consacrée au débat de plusieurs dossiers "importants" relatifs à des questions nationales qui sont "au cœur" des préoccupations de la société civile, des questions internationales, ainsi que la présentation des rapports des six commissions permanentes de l'Observatoire, a fait savoir M. Hamzaoui.

Par ailleurs, le président de l'Observatoire a salué les décisions des autorités suprêmes du pays et leur souci de créer des organismes nationaux importants qui ont renforcé la scène nationale, à l'instar du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que d'autres décisions, telles l'octroi de l'allocation chômage, le Code de l'investissement et les réformes éducatives qui ont impacté " positivement" le vécu économique du citoyen.

Au plan international, M. Hamzaoui s'est dit confiant que la dynamique diplomatique dont a fait montre l'Algérie récemment vis-à-vis des causes internationales ainsi que sa présence à l'échelle arabe se mettra encore davantage en valeur avec la tenue du Sommet arabe considéré comme "une halte importante et une opportunité pour soutenir les causes justes".

Par ailleurs, il a fait état de la tenue, mi-septembre en cours à Oran, du "Forum arabe intergénérationnel, pour une action arabe commune", lequel regroupera les organisations de la société civile en vue de "schématiser la coopération commune et soulever les recommandations au prochain Sommet arabe prévu à Alger".

Les travaux de la 3e session ordinaire de l'ONSC porteront sur les derniers préparatifs des assises nationales de la société civile, prévues vers la fin de l'année en cours, et l'annonce du site web de l'Observatoire, lequel constituera "une plateforme fédératrice des différentes organisations associatives pour accueillir et suivre leurs préoccupations".