Un guichet unique a été ouvert, samedi au siège de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) dans la wilaya de Nâama, pour faciliter le bénéfice des producteurs céréaliers du crédit "Rfig", a-t-on appris auprès de cette coopérative.

Le guichet comprend des représentants de la coopérative en question, de la Banque de l'agriculture et du développement rural et du Fonds de coopération agricole, dans le but de rapprocher l'agriculteur des organismes concernés pour obtenir un prêt "Rfig" , a expliqué le président de la CCLS, Cherifi Boumediene.

Le guichet reçoit et étudie les dossiers des agriculteurs et les approuve dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la date de dépôt du dossier, dans le cadre de leur accompagnement dans les différentes phases de labours-semailles, ainsi que les efforts pour la réussite de la saison de culture des céréales et du colza, a indiqué la même source, ajoutant que cette initiative permet de réduire les déplacements des agriculteurs aux différentes instances formant le guichet.

Le même responsable a appelé les agriculteurs à se rapprocher de la CCLS pour obtenir également une carte client visant à faciliter l’opération d'achat et de vente de céréales de toutes sortes, soulignant que la CCLS de Nâama fournira, à compter d'aujourd'hui, l'ensemble des besoins en semences des agriculteurs à travers la campagne de labours-semailles 2022-2023 .

Selon la Direction des services agricoles de la wilaya, environ 4.000 hectares seront consacrés à la céréaliculture dans la wilaya au cours de la nouvelle saison, alors que le secteur a commencé les préparatifs pour sa réussite en prenant un certain nombre de mesures, notamment le lancement d'une caravane de sensibilisation qui sillonnera les différentes circonscriptions agricoles de la wilaya à partir de la mi-septembre, en coordination avec la chambre d'agriculture locale.

Le programme de la caravane, qui sera encadré par des spécialistes issus des instituts techniques d'agriculture et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, comprend l'information des agriculteurs sur l'importance de respecter le parcours technique de la culture des céréales, le processus des labours-semailles, ainsi que l'utilisation de semences traitées et l'irrigation d’appui, a-t-on indiqué.