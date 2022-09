La 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain au Palais des expositions "Pins Maritimes" (Alger) après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie Covid-19, a fait savoir la directrice générale de l'Office national du tourisme (ONT), Saliha Nacer Bey.

Cette édition sera riche en évènements, a assuré la Dg de l'ONT relevant qu'elle verra l'exposition des derniers développements du secteur du tourisme dont l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) et la généralisation du numérique dans la promotion des destinations touristiques en Algérie et du tourisme local.