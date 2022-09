Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a déclaré samedi depuis Jijel que son ministère oeuvre pour la "constitution de camps d’été thématiques intégrant le volet de la connaissance à celui de la détente".

Dans une déclaration à la presse en marge de la clôture des festivités des camps d’été destinés aux enfants des régions du sud et des hauts plateaux animés au camps de distraction de Bordj Blida dans la commune d’El Aouana, le ministre a précisé qu'à la lumière de cette nouvelle conception "chaque camps se verra confier une spécialité thématique déterminée".

Il a considéré dans ce cadre "qu’il était inconcevable que tous les camps proposent les mêmes programmes, alors qu’il est possible à titre d’exemple, que le camps de Bordj Blida de Jijel se spécialise dans l’initiation de l’esprit de l’entrepreneuriat chez les jeunes et un autre camps s’intéresse aux dernières technologies et un camps dédié à l’enseignement des langues étrangères, permettant aux jeunes d’acquérir durant leur séjour au camps un actif de connaissance utile dans leur vie et leurs études".

M. Sebgag a rappelé que plus de 33.000 enfants du sud et des hauts plateaux ont bénéficié de camps d’été et ce en application des orientations des hautes instances du pays pour la prise en charge de la catégorie des enfants issus de ces régions et leur donner l’opportunité d’apprécier la saison estivale, mettant en avant le rôle important assumé par les autorités locales de Jijel et son adhésion aux efforts de réussite de l’opération.

Le ministre a indiqué "qu’il était temps pour élaborer une vision prospective et futuriste quant à la révision des différents programmes pédagogiques et éducatifs en rapport avec la distraction et les loisirs proposés dans le cadre des camps d’été pour être au diapason des centres d'intérêt de l’actuelle génération".

Dans ce cadre, il a ajouté "qu’il était inconcevable que nos camps d’été soient gérés avec les mêmes programmes adoptés depuis trente ans", affirmant que "l’Etat a mis en place tous les moyens pour actualiser ces programmes et consolider les capacités des encadreurs et animateurs des différents camps en vue de reconstituer la conscience chez les jeunes pour adhérer aux efforts d’édification de l’Algérie nouvelle".