Dix-huit écoles primaires de la wilaya de Chlef (200 km à l'ouest d'Alger) seront dotées de divers équipements numériques au titre d'une opération menée conjointement par la wilaya et la direction de l'éducation (DE) dans le cadre du programme de "l’école numérique", a-t-on appris, samedi, des services concernés.

Le programme de l’école numérique, visant l’amélioration des conditions de scolarité des élèves, profitera à 18 écoles primaires des communes de Chlef, Ténès, Abou Lhassane, Taougrite, Beni Haoua, Harchoune, Ouled Farès, Boukadir, Beni Rached, Zeboudja, Ouled Ben Abdekader, Ain Mrane, Brira, El Karimia, Sobha, Ouled Abbas et Chettia ", a-t-on appris de la cellule de communication de la DE.

A cet effet, des opérations d'entretien, de nettoyage et d’embellissement des établissements scolaires concernés, ont été lancées. Des réunions périodiques seront tenues par des commissions techniques spécialisées et les parties concernée afin de garantir la réussite de ce projet et de veiller à l’entretien des équipements numériques de manière à en assurer une exploitation optimale, a expliqué la même source.

Ces écoles seront équipées en tableaux et Tablettes électroniques, ainsi que d'applications numériques au titre de ce projet visant à améliorer le rendement pédagogique des enseignants et les performances des élèves. Cela permettra au secteur de l'éducation d’être au diapason des évolutions scientifiques et technologiques en cours.

Cette première opération de numérisation de 18 écoles primaires à Chlef sera suivie ultérieurement par une 2eme visant la numérisation de 124 autres écoles primaires, a-t-on ajouté de même source.

A noter que le secteur de l'éducation à Chlef verra la réception, à la prochaine rentrée scolaire prévue le 21 septembre, de quatre (4) nouveaux établissements éducatifs, dont deux nouveaux lycées de remplacement d'établissement en préfabriqué à Chlef et Chettia, d'un autre lycée au nouveau pôle urbain de Hoceïnia (Chlef) et d'un CEM à Beni Haoua.