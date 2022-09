Une batterie de mesures "urgentes" a été prise à Touggourt à l'effet de réussir la prochaine rentrée scolaire (2022 -2023), a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La démarche intervient en application des instructions du wali Nacer Sebaâ, lors d’une récente réunion du conseil exécutif de la wilaya, laquelle a permis d'aborder entre autres les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.

Le chef de l’exécutif local a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de mobiliser l’ensemble des moyens afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions et d’assurer la réussite de la prochaine rentrée scolaire, notamment le transport et la restauration scolaires. A cet égard, des instructions ont été données aux services concernés, notamment pour l’ouverture des cantines scolaires aux élèves, et ce, dès le premier jour de la rentrée scolaire, tout en veillant à améliorer mais aussi à diversifier les repas servis.

S’agissant du transport scolaire, M. Sebaâ a souligné l’importance d'atténuer les difficultés rencontrées par les élèves relevant des zones rurales et enclavés, tout e n garantissant une prise en charge optimale en la matière, et dans des conditions décentes, en signalant que pas moins de 56 bus scolaires ont été affectés pour assurer le transport au profit de plus de 3.170 élèves à travers les différentes communes de la wilaya.

Et pour faciliter l'acquisition des manuels scolaires, le secteur de l’Education en collaboration avec les parties concernées, a ouvert plusieurs points de vente des manuels scolaires relevant de l'Office national des publications scolaires (ONPS), à l'effet de permettre aux parents d’élèves des trois cycles d’acquérir les manuels scolaires proposés aux prix plafonnés.

Dans le cadre du programme de solidarité en prévision de la prochaine rentrée scolaire, l’opération de versement de la prime de scolarité (5.000 DA) au profit de 31.793 élèves issus de familles nécessiteuses et celles à faible revenu, a été déjà entamée, a fait savoir la même source.

Parallèlement, une commission composée de représentants du secteur de l'Education et d'élus locaux, est à pied d’œuvre dans plusieurs communes pour s’enquérir de la situation des établissements éducatifs, plus particulièrement ceux des zones rurales, dans le but d'identifier les "points noirs" et les éradiquer en urgence.

A noter que sept (7) nouveaux établissements éducatifs, à savoir q uatre (4) écoles primaires, deux (2) Collèges d’enseignement moyen (CEM) et un lycée, ainsi que 50 classes d’extension devraient être réceptionnés, dans les trois paliers à Touggourt, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, selon la direction locale de l’Education.