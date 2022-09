Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a inauguré samedi le campus universitaire d'Ouzera (est de Médéa), d'une capacité de 6.000 places pédagogiques et de 4.000 lits, et a remis des titres d'affectations de logements de fonctions au profit d'enseignants du secteur.

Appelé à renforcer les capacités d'accueil du secteur de l'enseignement supérieur dans la wilaya, le campus universitaire d'Ouzera est doté d'une faculté des sciences de 3.000 places pédagogiques et d'une faculté de technologie de même capacité, ont indiqué des responsables du secteur au cours de la visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a inauguré à cette occasion la seconde résidence universitaire de 2.000 lits. La première résidence universitaire de 2.000 lits est opérationnelle depuis la rentrée universitaire 2021, a-t-on rappelé.

L'inauguration de ces infrastructures permet d'entamer la rentrée universitaire "dans de bonnes conditions", a déclaré le ministre, au terme de sa visite de travail dans cette wilaya, soulignant que "cela facilit era le travail de l'encadrement pédagogique et garantira une meilleure prise en charge des étudiants".

Il a annoncé, d'autre part, que son département ministériel s'attelle à la numérisation des œuvres universitaires de sorte à moderniser les prestations proposées aux étudiants et à assurer une bonne gestion. M. Benziane a présidé, par ailleurs, une cérémonie de remise de titres d'affectation de logements de fonction au profit d'une cinquantaine d'enseignants de l'université de Médéa, avant de réunir le personnel pédagogique et des œuvres universitaires pour une réunion d'orientation et de préparation de la rentrée universitaire 2022/2023.