Le championnat de wilaya d'Oran de fantasia aura lieu mardi prochain à l'hippodrome " Antar Ibn Chaddad" d' Es-Senia (Oran), a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cette manifestation équestre, organisée par la fédération de cette discipline en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports, verra la participation de soixante-dix-sept cavaliers représentants sept clubs amateurs de sport équestre traditionnel de la wilaya d’Oran.

Cette compétition qualificative à la phase finale du championnat national, prévue fin septembre à El Bayadh, se déroulera en trois épreuves individuelles et doubles et par équipes, composées chacune de onze cavaliers et d'un moqaddem (chef).

Le système de notation des troupes repose sur plusieurs critères dont la présentation, l’alignement des montures, l’état de santé des chevaux et la prestation.

Cette manifestation sportive hippique vise à promouvoir et préserver cette tradition équestre et d’encourager l’élevage des chevaux notamment ceux de la race arabe barbe, indiquent les organisateurs.