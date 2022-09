La Fédération algérienne de Jiu-Jitsu œuvre à numériser ses structures avant la fin du mois d'octobre prochain, a-t-on appris, samedi à Tiaret, du vice-président de cette instance, Saïd Fassi

En marge de la clôture du stage national des entraineurs, qui a eu lieu à Tiaret, Saïd Fassi a indiqué à l’APS que l’opération de numérisation s'inscrit dans le cadre de la convention récemment signée entre la Fédération et la société " Sport T. Data", spécialisée dans l'organisation des compétitions sportives internationales.

Grâce à cette procédure, les athlètes activant dans les championnats locaux et nationaux pourront augmenter leurs chances de participer aux compétitions mondiales en calculant leurs résultats locaux conformément aux lois internationales, selon le même responsable.

L’opération de numérisation concerne actuellement 8.483 athlètes inscrits dans 183 clubs affiliés à dix associations de wilaya, où un fichier numérique est préparé pour chaque athlète qui comprend son parcours précis du début de sa carrière jusqu’à sa retraite. Selon Saïd Fassi, cette mesure contribuera à mettre en avant une élite capable de remporter des titres continentaux et mondiaux, ainsi qu'à protéger le parcours des athlètes.

Il a estimé que le Jiu-Jitsu sera le sport qui remportera le plus de titres d'ici six ans, grâce au programme ambitieux mis en œuvre, car il repose actuellement sur la diffusion de sa pratique à une plus large échelle, avec le début des compétitions à partir de 2024, qui sera suivie de la phase de la participation mondiale.

Il est à noter que le stage de Tiaret a réuni 53 athlètes de plusieurs wilayas, qui espèrent créer des associations et des clubs pour ce sport. Pendant trois jours, les stagiaires ont suivi des cours théoriques de psychologie du sport, d'entraînement, de pédagogie et de législation sportive donnés par le professeur Abdeslam Mekbel El-Rimi de l'Université Alger 3. Ce stage sera suivi d'une formation pratique dans les prochaines semaines, a-t-on indiqué.