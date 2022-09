Adieu les cheveux gris ! Un traitement miracle pour repigmenter les cheveux et la peau vient d'être découvert par des chercheurs hollandais, allemands et britanniques. Un nouveau traitement pourrait bouleverser la vie des personnes souhaitant cacher leurs cheveux grisonnants ou traiter la peau en cas de vitiligo, cette maladie caractérisée par une dépigmentation de l'épiderme. Découvert par des chercheurs hollandais, allemands et britanniques, et annoncé par la revue scientifique The Faseb Journal, le composé en question, une enzyme catalase modifiée, agit en inversant le stress oxydatif responsable de la décoloration des cheveux et la dépigmentation de la peau .

"À ce jour, il ne fait aucun doute que la perte soudaine de la pigmentation de la peau et de la couleur des cheveux peut affecter les personnes à plusieurs niveaux", affirme l'auteur de l'étude, Karin Schallreuter, avant d'ajouter que "l'amélioration de la qualité de vie après une repigmentation totale ou partielle a été documentée". Les recherches ont été menées sur 2 411 patients atteints de vitiligo. En rétablissant leurs niveaux d’enzymes anti-oxydantes, les scientifiques ont réussi à pigmenter la peau et les cils des patients. Pour le moment, la date de mise sur le marché du produit n'a pas encore été annoncée.