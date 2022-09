Difficiles à discipliner, les cheveux secs sont responsables d’un inconfort majeur. Comment rectifier ce terrain désagréable ? Et pourquoi utiliser des produits pour cheveux secs ?

Avec un aspect de paille, ils sont rêches au toucher, ternes, cassants, fourchus, difficiles à coiffer et à démêler, particulièrement électriques… Ne cherchez pas davantage, vous avez les cheveux secs ! Deux raisons possibles : un déficit constitutionnel au niveau de la sécrétion sébacée ou une agression temporaire.

Secs en réaction à…

Un excès de soleil, d’eau de mer, d’eau chlorée, de shampooings trop détergents, de permanentes, de brushings trop chauds, de brossages intensifs, de décolorations ou de colorations… figurent parmi les causes les plus fréquentes d’agression occasionnant une sécheresse capillaire . La première mesure consiste donc à supprimer la ou les causes.

Secs par nature

Les cheveux dits « normaux » sont correctement lubrifiés par le sébum. Les écailles sont aplaties et bien imbriquées les unes dans les autres. Mais lorsque le cuir chevelu et les cheveux sont insuffisamment protégés et lubrifiés, les conséquences ne passent pas inaperçues.

Particulièrement lisse, le cuir chevelu devient facilement irritable. Il perd de sa souplesse provoquant un inconfort cutané, des tiraillements et des squames (pellicules sèches). Les cheveux deviennent secs, cassants et ternes. Ils présentent alors une porosité et une fragilité accrue avec souvent des pointes qui fourchent. Les écailles se soulèvent rendant les cheveux vulnérables.

Comment agissent les produits « cheveux secs » ?

Shampooings , masques, baumes… « spéciaux cheveux secs » vont venir restaurer le film hydrolipidique, protéger les cheveux et leur apporter les éléments nutritifs essentiels. Les shampooings vont contenir des bases lavantes très douces et des agents antistatiques pour faciliter le brossage et le démêlage. En cas de cheveux secs, il est conseillé d’utiliser un shampooing nourrissant et réparateur une à deux fois par semaine. Pour une cure intensive, il est bienvenu de compléter le traitement par un masque hydratant de façon hebdomadaire ou, pour un entretien, par un soin après-shampooing hydratant sans rinçage.