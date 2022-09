Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a présidé vendredi les travaux de la 6ème réunion de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (CSA), en sa qualité de chef de file de la médiation internationale.

Ont pris part à cette réunion, au titre des parties maliennes, les ministres de la Réconciliation nationale et des Affaires étrangères ainsi que les Chefs des mouvements signataires de l’Accord.

Du côté de la médiation internationale, la réunion a connu la participation de plusieurs ministres des Affaires étrangères des Etats de la région et de hauts représentants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que des organisations internationales et régionales impliquées dans le dossier malien, en l’occurrence l’ONU, l’UA, l’UE, la CEDEAO et l’OCI.

Dans son allocution d’ouverture, M. Lamamra a salué la participation de tous les membres du Comité de suivi, en soulignant le contexte interne qu’il a qualifié d’encourageant et de prometteur dans lequel est intervenue cette session.

A cet égard, il a invité les parties maliennes à s’engager davantage dans la mise en œuvre diligente, effective et intégrale des dispositions de l’accord afin d’assurer une prise en charge convenable des attentes légitimes des populations dans le cadre d’une entreprise authentique de paix et de réconciliation.

En effet, intervenant dans le prolongement de la réunion de niveau décisionnel tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022, dont les conclusions ont été largement saluées et appuyées par la communauté internationale, et sur fond d’importantes réformes engagées par le gouvernement malien dans le sillage de la transition en cours, cette réunion de haut niveau a été l’occasion pour les membres du CSA de faire le point sur l’état de la mise en œuvre de l’accord et de s’accorder sur les prochaines étapes du processus.

Dans ce cadre, les participants ont été unanimes à souligner l’impératif de préserver la démarche consensuelle et la dynamique positive amorcées par la réunion de niveau décisionnel.

A cet effet, ils ont invité les parties maliennes à finaliser dans les délais les plus brefs les arrangements nécessaires pour l’application de l’engagement pris par le Gouvernement d’intégrer, en deux phases, au sein des structures de l’Etat malien, y compris les forces de défense et de sécurité, 26 000 ex-combattants.

Ils ont également mis en exergue la nécessité de prendre en charge les exigences de l’accord dans le cadre du processus en cours pour la préparation d’une nouvelle Constitution.

En outre, tout en relevant l’apport capital de l’accord au succès de la transition et au retour d’une paix durable au Mali, les participants ont salué les efforts louables consentis par l’Algérie, en sa double capacité de chef de file de la médiation internationale et de Président du CSA, afin de réunir les conditions nécessaires à la redynamisation du processus de mise en œuvre de l’accord.

Les travaux de cette réunion ont été sanctionnés par l’adoption d’un communiqué final.

Il convient de noter enfin que les chefs des délégations ayant pris part à cette session de haut niveau ont été reçus en audience par le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita.

A cette occasion, au nom de tous les participants et en sa capacité de chef de file de la médiation internationale, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a informé le Chef de l’Etat malien des résultats atteints par cette session de haut niveau en soulignant que les travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère constructive ont permis d’identifier les mesures susceptibles de redynamiser ce processus et favoriser la concrétisation de ses objectifs durant la période de transition.

... et se réunit à Bamako avec des membres de la communauté nationale établie au Mali

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, s’est réuni samedi avec des membres de la communauté nationale établie au Mali, au terme de sa visite de travail et d’amitié dans ce pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre "a permis d’aborder les préoccupations des Algériens résidant au Mali ayant trait à des problèmes à caractère consulaire, ainsi que leurs initiatives visant à fédérer leurs efforts pour l’enrichissement des relations séculaires de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux peuples frères", précise le communiqué.

"Ils ont notamment souligné leur ambition de développer davantage les échanges commerciaux par la facilitation des procédures administratives et douanières de manière à leur permettre d’accroître les exportations de produits algériens au Mali", ajoute la même source.

Dans cet esprit, "les membres de la communauté ont chaleureusement accueilli la réouverture imminente de la ligne aérienne Alger-Bamako et les autres mesures ordonnées récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dont l’impact sera considérable sur les échanges humains et économiques algéro-maliens", poursuit le ministère dans son communiqué.

De son côté, M. Lamamra a tenu "à rassurer ses compatriotes de l’engagement du Président Abdelmadjid Tebboune envers la communauté nationale à l’étranger qui s’est traduit par des orientations stratégiques visant à assurer la prise en charge de ses préoccupations et à promouvoir son attachement à la mère-patrie ainsi que son association au développement socio-économique du pays", conclut le communiqué.