Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a loué, jeudi, les qualités et les positions de l'intellectuel, feu Mouloud Kacem Nait Belkacem, et ce, lors d'une conférence scientifique organisée à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort.

Lors de l'ouverture de cette conférence, organisée à Dar El-Coran "Cheikh Ahmed-Sahnoun" (Alger), sous le thème "l'intellectuel et moudjahid Mouloud Kacem: biographie et parcours", M. Belmehdi a fait savoir que feu Nait Belkacem "comptait d'innombrables qualités et différentes positions à travers lesquelles ce dernier a tenté de rallier authenticité et modernité".

Il a rappelé, à cette occasion, le rôle de feu Mouloud Kacem Nait Belkacem dans le processus d'édification et de reconstruction, outre ses contributions dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement ainsi que la promotion de la langue arabe.

Par ailleurs, plusieurs intervenants ont évoqué le rôle de feu Mouloud Kacem Nait Belkacem dans l'organisation de conférences sur la pensée islamique, soulignant que cet intellectuel focalisait, dans l'étude de l'historie islamique, sur les périodes de force et était en faveur des initiatives visant l'unité nationale et l'unification des rangs.

A cette occasion, il a été procédé à la projection d'un documentaire sur le parcours de feu Mouloud Kacem Nait Belkacem lors de la révolution de libération et l'étape d'édification et de reconstruction.