Les nouveaux présidents des Cours de justice et procureurs généraux de Sétif, Guelma et Skikda ont été installés jeudi en présence des autorités locales civile et militaire et des élus locaux et d’auxiliaires de la justice de ces wilayas.

A Sétif, il a été procédé à l’installation du nouveau président de la Cour de justice, Azzedine Larfi, et le nouveau procureur général près la Cour de justice de la même wilaya, Fayçal Zerdazi, au cours d’une cérémonie supervisée par Hocine Sakhraoui, président de la Chambre à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée au siège de la Cour de justice de Sétif, M. Hocine Sakhraoui a précisé que cette opération intervient dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours de justice et procureurs généraux décidé récemment par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune au titre duquel (le mouvement) il a été procédé à la désignation de Azzedine Larfi et Fayçal Zerdazi comme nouveaux responsables à la Cour de justice de Sétif.

"Ce mouvement partiel intervient dans le cadre du principe d’alternance à la responsabilité et donne la chance aux compétences", a indiqué le représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, ajoutant que "la femme a eu sa place dans le cadre de ce mouvement à travers la désignation de femmes au poste de président de Cours de justice et ce, compte tenu de l’important rôle des présidents des Cours de justice dans la concrétisation des objectifs tracés par le secteur".

Et d’ajouter que ce mouvement vise en particulier à "donner un nouveau élan à l’action judiciaire pour faire face à la criminalité et lutter contre la corruption dans toutes ses formes, tout en veillant à l’amélioration du service et à une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens".

M. Sakhraoui a appelé, à cette occasion, le nouveau président de la Cour de justice et le procureur général près la même Cour à "assumer les lourdes missions qui leur sont dévolues en toute responsabilité afin de consolider la confiance du citoyen en la justice et consacrer l’Etat de droit".

Il a été procédé également à l’installation de Mme Amel Belguidoum présidente de la Cour de justice de Guelma et M. Lahcène Saadi, procureur général près la Cour de justice de la même w ilaya, en présence du wali de Guelma Labiba Ouinaz.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la Cour sous la supervision de M. Abderrahim Madjid, procureur général à la Cour suprême représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, selon la cellule de communication de la wilaya.

Selon la même source, la nouvelle présidente de la Cour de justice a été installée en remplacement de M. Benmoussa Abdelhamid, alors que le nouveau procureur général a remplacé M. Koussa Karim dans le cadre du mouvement partiel décidé récemment par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune dans le corps de la magistrature.

Selon la même source, la cérémonie d’installation s’est déroulée en présence également du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et les autorités civiles, militaire et sécuritaires, ainsi que des cadres du secteur de la justice et le délégué local du médiateur de la République, en plus des députés au Parlement représentant la wilaya de Guelma. Dans la wilaya de Skikda il a été procédé à l’installation de Mme Samia Tir nouvelle présidente de la Cour de justice au cours d’une cérémonie présidée par M. Abderrahim Madjid, procureur général près la Cour suprême représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Ont assisté à la cérémonie d’installation, abritée par le siège de la Cour de justice, les autorités locales à leur tête le chef de l’exécutif local Houria Meddahi et les autorités de la wilaya, civiles et militaires, des élus locaux, des juges, des huissiers et des auxilliaires de justice.

Pour rappel, Mme Samia Tir, la nouvelle présidente de la cour de justice de Skikda avait occupé plusieurs postes dont juge, présidente de tribunal, conseillère et dernièrement conseillère et présidente de Chambre près la Cour de justice de Bordj Bou Arréridj.