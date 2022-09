Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a salué, jeudi, les mesures prises par l'Etat, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la prise en charge sérieuse et l'indemnisation des sinistrés des récents feux de forêts.

"Le RND salue l'élan de solidarité des Algériens, de toutes les régions du pays, et leur compassion avec les habitants des régions sinistrées", a indiqué un communiqué du parti sanctionnant la réunion de son Bureau national tenue sous la présidence de Tayeb Zitouni, SG de la formation politique.

Le RND a insisté, dans son communiqué, sur l'importance "d'activer les plans d'urgence et les dispositifs d'alerte pour faire face aux catastrophes majeures", tout en veillant à prévoir des mesures proactives pour éviter les pertes humaines et matérielles.

La même formation politique s'est engagée à "concourir à la réussite d'une rentrée sociale sereine", appelant à "une bonne préparation de la rentrée scolaire, universitaire, et de formation professionnelle en associant tous les partenaires et secteurs concernés".

Il a également loué "les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) et de l'ensemble des corps constitués visant à protéger les personnes et les biens publics et privés, à faire face aux crimes et à mettre en échec tous les dangers et menaces susceptibles de porter atteinte au tissu social algérien, à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire".

Aussi, a-t-il salué "les démarches entreprises par le Président Tebboune dans le volet politique extérieure, afin de permettre à l'Algérie de recouvrer la place qui lui sied, en tant qu'Etat pesant, privilégiant les solutions pacifiques pour tous les différends et les conflits régionaux et internationaux".

"La réussite de la dernière visite du président français en Algérie qui été traitée selon le principe d'égal à égal tout en défendant le legs historique de la Nation, sa gloire et ses symboles, est le fruit de cette nouvelle politique adoptée", a souligné le RND.

Sur le plan arabe, le parti a appelé à l'impératif de resserrer le rang arabe afin de contrecarrer les plans malveillants le ciblant, notamment la Cause centrale palestinienne nécessitant davantage de soutien en vue de protéger le peuple palestinien sans défense et ses lieux sacrés de la tyrannie de l'occupation israélienne inique".

Par ailleurs, le parti a condamné "les pratiques basses du régime du Makhzen qui a toujours comploté contre les pays maghrébins dans l'objectif de consacrer sa politique expansionniste", saluant les acquis "diplomatiques du peuple sahraoui contre les échecs successifs de l'occupant marocain en dépit de ses crimes abjects".

Sur le plan organisationnel, le bureau national a souligné l'impératif d'arrêter les dates d'installation de la commission nationale de la Jeunesse et de la commission nationale de la femme dans les plus brefs délais, appelant à l'impératif "d'accorder l'importance nécessaire à cette opération de manière à garantir une large participation à la femme et aux jeunes au sein du parti et à la vie politique".