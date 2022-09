Le CR Belouizdad et l'USM Alger, vainqueurs en déplacement vendredi, respectivement chez le Paradou AC et l'USM Khenchela, sur le même score d'un but à zéro pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, ont rejoint le CS Constantine en tête du classement provisoire, avec désormais six points pour chaque club, confirmant ainsi leur premier succès de la saison.

Les champions sortants se sont imposés grâce à Belkheir, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 45', alors que l'ex avant-centre du Racing Strasbourg, Idris Saâdi, a manqué un pénalty en toute fin de match, privant ainsi le Chabab de remporter un succès plus conséquent.

L'USMA s'est contentée elle aussi du minimum requis pour ramener les trois points de son déplacement chez le nouveau promu, l'USM Khenchela.

Un but unique, signé Belaïd dès la sixième minute de jeu a permis aux Rouge et Noir de signer leur second succès de rang.

D'importants succès en déplacement, qui permettent au CRB et à l'USMA de rejoindre en tête du classement provisoire le CS Constantine, qui s'était également imposé hors de ses bases la veille, et sur le même score (1-0). C'étai t grâce à son buteur international béninois Marcellin Koukpo, qui avait trouvé le chemin des filets à la 12e minute de jeu, infligeant au passage leur deuxième défaite consécutive aux Canaris.

Le bal de cette deuxième journée se poursuivra vendredi soir, avec le déroulement du match MC Oran - NC Magra à partir de 20h00, alors que les autres rencontres sont prévues samedi, avec en tête d'affiche le choc MC Alger - US Biskra, entre deux clubs qui courent toujours après leur premier succès de la saison.

De leur côté, l'ASO Chlef et la JS Saoura joueront en déplacement, respectivement chez l'HB Chelghoum-Laïd et le MC El Bayadh, alors que l'Entente de Sétif accueillera le RC Arbaâ, dans un duel qui s'annonce tout aussi palpitant que MCA-USB.