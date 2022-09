Une forte affluence de visiteurs a marqué l’ouverture, jeudi, de la foire des fournitures scolaires au restaurant universitaire central du centre ville de Chlef, a-t-on constaté. En effet, cet événement commercial de solidarité, auquel ont pris part 18 exposants, a enregistré une importance affluence de familles et de citoyens de différentes régions de la wilaya, qui se sont félicités des prix des fournitures scolaires proposés par les exposants, comparativement aux marchés et commerces de la wilaya.

Ayant acquis des fournitures scolaires pour ses enfants, scolarisés en primaire et moyen, M.Kaddour Djebbar de la commune d’Oued Sly (Ouest de Chlef), a affirmé que les prix au niveau de cette foire sont "relativement abordables" comparativement à ceux affichés dans les commerces et les librairies privées, a-t-il dit.

Il est rejoint par sa concitoyenne Kenza Henni qui a salué cette initiative "prenant en compte le pouvoir d'achat du citoyen et visant à casser les prix et à assurer les fournitures scolaires, en prévision de la rentrée scolaire qui approche à grands pas". Mme. Henni a souligné "la baisse" caractérisant les prix des vêtements et des tabliers, au moment où ceux des fournitures scolaires sont, selon elle, "exorbitants" en dépit des remises proposées par les commerçants. Interrogés par l’APS, de nombreux exposants ont expliqué les prix élevés des fournitures scolaire par la hausse des prix des matières premières sur les marchés mondiaux, notamment le papier.

"Les prix affichés à cette foire sont généralement des prix de gros, exception faite pour certains produits dont la marge bénéficiaire ne dépasse pas les 5 %, par solidarité avec les citoyens en général", a relevé un des exposants M. Maâmar. Cette initiative de solidarité, à dimension commerciale, est ouverte à tous les commerçants désirant y prendre part, notamment au vu de la forte présence des citoyens au premier jour de la manifestation, a fait savoir le responsable du service de l’observation des marchés et de l’information économique, Bouziane Mohamed. La foire des fournitures scolaires se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours. Elle propose aussi des offres promotionnelles et des remises pour différents produits.