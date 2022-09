Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a souligné, jeudi à Tlemcen, la nécessité d’exploiter de manière idéale les infrastructures relevant de son secteur. Lors de l’inauguration du camp de jeunes "Chahid Tchiche Mohamed" dans la commune de Mersat Ben M’hidi, d’une capacité d’accueil de 100 lits, dans le cadre de la première journée de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que les gestionnaires des différentes structures sportives et des jeunes doivent tracer un programme annuel à travers ces installations, notamment celles situées dans les communes frontalières, pour les mettre dans une dynamique continue et que leurs activités ne se limitent pas à la seule saison estivale. Il a également indiqué que les structures qui s’ajoutent au secteur de la jeunesse et des sports, notamment à travers les zones frontalières, permettront aux jeunes de se divertir, de découvrir et d’affiner leurs talents.

Dans ce contexte, il a relevé que le programme du gouvernement attache une grande importance à ces régions dans de nombreux domaines, dont les volets sportif et divertissement. D'autre part, M. Sebgag a souligné la nécessité pour les formateurs d'accompagner les enfants à l'intérieur des piscines pour éviter les accidents et de respecter le nombre désigné pour recevoir les enfants au sein de ces structures afin de les faire fonctionner de manière contrôlée et de leur assurer un encadrement permanent.

Au programme de la première journée de la visite du ministre dans la wilaya de Tlemcen a figuré l'inauguration de la piscine semi-olympique « Chahid Abdelmalek Belkheir » dans la commune de Sabra, une salle de judo et une auberge de jeunes « défunt Moudjahid Djalti Miloud » dans la commune de Remchi.

La championne algérienne et africaine de judo dans la même commune, Amina Belkadi, a également été honorée. Le ministre a aussi inauguré la maison des jeunes "Les Frères Berber" dans la commune de Mansourah. A noter que le programme de la deuxième journée de cette visite comprend une visite du camp des jeunes du plateau de Lalla Setti, dans la commune de Tlemcen et l'inauguration de la piscine semi-olympique de la commune de Sidi Djilali.