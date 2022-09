Sept (7) établissements scolaires ont été raccordés au réseau de l’électricité et du gaz par la direction de distribution de la wilaya d’Ain Defla en prévision de la rentrée scolaire 2022/2023, a-t-on appris auprès de cette société.

La direction de distribution de l’électricité et de gaz d’Ain Defla a procédé à la mise en service du réseau de l’électricité et du gaz au profit de sept (7) nouveaux établissements scolaires, dont cinq (5) écoles primaires situées à Ain Defla, Miliana et Djelida, un lycée à El Abadia et un CEM à Tacheta Zougagha, a déclaré à l’APS, le directeur de Distribution Ain Defla, Attalah Sid Ahmed.

Pour le cas du CEM de la commune de Tacheta Zougagha, le directeur de distribution d’Ain Defla affirme que les travaux de raccordement au réseau de gaz sont toujours en cours, assurant que la mise en service sera "prête" avant la rentrée des classes, prévue le 21 septembre.

Cette mise en service s’inscrit, affirme M. Attalah, dans le cadre des "facilitations" mises en place par la direction de distribution pour la réussite de la rentrée scolaire et son engagement consistant à "c oncrétiser son propre programme de raccorder les établissements scolaires à travers toute la wilaya". Ainsi, M. Attalah a indiqué que les raccordements des établissements scolaires ont été réalisés "en un temps record" grâce aux "facilitations" décidées par la Sonelgaz et qui consistent à ne pas s’acquitter au préalable des frais de l’installation des branchements.