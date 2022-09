Le programme de la famille productive qui encourage la femme au foyer à s’impliquer davantage dans le développement de l’économie nationale "a donné des résultats positifs" dans la wilaya de Tindouf, a indiqué jeudi le responsable de la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS).

Ce programme a profité, depuis son lancement, à plus de 104 familles et a permis à 850 autres ménages des communes de Tindouf et d’Oum-Lâassel de titrer profit des opérations de vulgarisation et de sensibilisation, ajouté à cela la réalisation de 109 enquêtes, de 179 actions d’accompagnement et de médiation sociale, a détaillé le DASS de Tindouf, Abdessalem Horma.

Le programme d’encouragement de la femme au foyer à l’adhésion au processus de l’économie nationale a permis la formation de près de 778 femmes, a indiqué M. Horma, soulignant que l’opération de sensibilisation, animée par neuf (9) caravanes du secteur, a ciblé jusqu’ici 1.847 femmes au niveau de la wilaya de Tindouf, en sus de la réalisation de 697 enquêtes sociales et l’établissement de 902 médiations sociales et d’accompagnement.

La DASS de Ti ndouf, a précisé son responsable, exploite les moyens socio-pédagogiques pour consolider la communication familiale et le dialogue social appliqués dans le cadre de l'intermédiation au travers, notamment, les 275 cellules nationales de proximité pour la solidarité, dont deux (2) établies dans la wilaya de Tindouf.

M. Horma a indiqué que le ministère de tutelle opte pour une stratégie sociale intégrée portant protection et promotion des personnes vulnérables au travers des mécanismes et mesures sociaux tendant à consolider leur mission dans la société axée sur la démarginalisation économique loin de toute dépendance.