Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag a indiqué, vendredi à Tlemcen, que les camps d’été à travers le pays ont accueilli 33.000 enfants des wilayas du sud et des hauts plateaux, durant l’actuelle saison estivale.

Lors de sa visite au camp de l'amitié "Chahid Mohamed Noureddine" sur le plateau de Lalla Setti au chef-lieu de la wilaya, qui a accueilli 465 enfants de la wilaya d’Adrar cette année, M. Sebgag a indiqué que les camps d'été ont programmé plusieurs sessions pour l’encadrement des enfants du sud et des hauts plateaux pendant les vacances d'été, en mettant en place un programme diversifié qui comprend des baignades et des excursions dans des sites touristiques, ainsi que des programmes culturels et de divertissement.

Le programme des camps d'été élaboré par l'Agence nationale des loisirs "a permis d'enregistrer un écho très favorable entre les cadres qui dirigent les camps et les enfants, et a permis aux enfants de se divertir et de découvrir plusieurs zones touristiques du pays", a ajouté le ministre.

Il a appelé les responsables du camp de l’Amitié sur le plat eau de Lalla Setti à diversifier les activités qui stimulent la concentration, l'intelligence et la création chez les enfants, notamment dans le domaine des travaux manuels, en leur inculquant une culture de l'innovation et en développant des idées pour de nouveaux projets dans divers domaines.

Au programme de la deuxième journée de la visite du ministre à la wilaya de Tlemcen figurait également l'inauguration d'une piscine semi-olympique baptisée "Les deux frères martyrs Bechlaghem Mohamed et Kaddour", dans la commune de Sidi Djillali. Pour rappel, la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports a duré deux jours, au cours desquels il a inauguré plusieurs infrastructures pour la jeunesse et les sports dans les communes de Marsa Ben M’hidi, Sabra, Remchi et Mansourah.