Une flottille de la marine iranienne a brièvement saisi en mer Rouge deux navires militaires américains sans pilote, a rapporté vendredi la télévision officielle.

"Le destroyer Jamaran de la marine iranienne a rencontré jeudi plusieurs navires de recherche sans pilote de l'armée américaine sur la route maritime internationale alors qu'il effectuait une mission antiterroriste en mer Rouge", a déclaré la télévision, en référence aux opérations contre les pirates dans ce secteur et dans le golfe d'Aden.

Elle a ajouté que la flottille, "après avoir averti un destroyer américain à deux reprises, a saisi ces embarcations téléguidées pour prévenir d'éventuels accidents". "Une fois sécurisé le passage de la navigation internationale, la flottille a libéré les deux embarcations", a poursuivi la télévision en diffusant une vidéo montrant des militaires iraniens remettant à la mer les deux navires américains.

L'US Navy a démenti avoir été "avertie" par la marine iranienne. "Vers 14H00 heure locale le 1er septembre, la 5e Flotte a vu un navire iranien s'approcher des deux navires sans pilote et s'e n saisir", a indiqué la marine américaine dans un communiqué.

Deux destroyers, l'USS Nitze et l'USS Delbert D. Black, se sont immédiatement rendus sur place et "sont restés en communication avec le navire de guerre iranien pour apaiser la situation et récupérer les Saildrones", précise le communiqué.

"Le navire iranien a rendu les Saildrones à 08H00 le 2 septembre", ajoute le communiqué. Le Saildrone est un petit engin flottant équipé d'une aile rigide et de panneaux solaires qui assurent son autonomie pendant de très longues durées.Bourré de capteurs, il peut être utilisé à des fins météorologiques, mais l'US Navy s'en sert aussi pour des missions de surveillance des côtes.

Lors d'un incident similaire, le Pentagone avait déclaré mardi qu'un navire iranien avait saisi une embarcation militaire américaine sans pilote dans le Golfe mais l'avait relâchée après le déploiement sur place d'un patrouilleur et d'un hélicoptère de la marine américaine.

La marine iranienne a également déclaré vendredi que la même flottille avait déjoué la veille une attaque de pirates contre un de ses navires marchands en mer Rouge, pour la deuxième fois en moins d'un mois.

Comme d'autres pays qui utilisent la voie maritime à travers la mer Rouge et le canal de Suez, l'Iran a renforcé sa présence navale dans le golf e d'Aden, après une vague d'attaques par des pirates basés en Somalie entre 2000 et 2011.