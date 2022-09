L'envoyé personnel du Secrétaire général (SG) des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura a entamé, samedi, une visite de deux jours aux Camps de réfugiés sahraouis.

aLe programme de la visite de M. de Mistura prévoit une rencontre avec la délégation sahraouie chargée des négociations, la direction sahraouie, des membres des délégations du Parlement et du Conseil consultatif.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "l'approfondissement des concertations" avec les parties concernées par le conflit au Sahara occidental, dans le but de parvenir à une solution à la question sahraouie.

L'émissaire onusien a eu à rencontrer, en premier lieu, la délégation chargée des négociations, composée de la ministre de la Coopération sahraouie, Fatima al-Mahdi et du représentant du Front Polisario à l'ONU, Dr. Sidi Mohamed Omar, et dirigée par le responsable de l'organisation politique au Front Polisario, Khatri Addouh. De Mistura, qui est arrivé aux Camps des réfugiés samedi à l'aube, avait effectué une première tournée dans la région, depuis sa nomination en octobre dernier, au début de l'année en cours, lors de laquelle il a rencontré les deux parties au conflit (à savoir le Front Polisario et le Maroc), avant de se rendre en Mauritanie et en Algérie en tant que pays observateurs.

L'envoyé personnel onusien devra rencontrer, dimanche au terme de sa visite, le Président sahraoui, également SG du Front Polisario, Brahim Ghali.