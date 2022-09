Les astronautes chinois de Shenzhou-14 Chen Dong et Liu Yang ont effectué avec succès leurs activités extravéhiculaires et sont retournés au module laboratoire Wentian de la station spatiale, a déclaré vendredi l'Agence des vols spatiaux habités de Chine.

C'est la première fois que des astronautes chinois utilisent la cabine du sas de Wentian, aidés par son petit bras mécanique, pour effectuer des activités extravéhiculaires, a indiqué l'agence, qui a déclaré la mission de vendredi comme étant un succès complet.

Le duo est retourné au module laboratoire à 0h33 (heure de Pékin) après environ six heures d'activités extravéhiculaires, selon l'agence.

Grâce à la coordination entre l'espace et la Terre et à la coordination avec l'astronaute Cai Xuzhe à l'intérieur du module laboratoire, le duo a accompli une série de tâches, notamment l'installation de l'ensemble des pompes du module laboratoire Wentian, le levage de la caméra panoramique du module laboratoire et la vérification de la capacité de déplacement indépendant et de retour d'urgence au vaisseau spatial.

Les activités extravéhiculaires ont permis de tester la capacité de coopération entre les astronautes et le petit bras mécanique, ainsi que le fonctionnement et les performances de la cabine du sas de Wentian et des équipements de soutien liés aux activités extravéhiculaires, a indiqué l'agence.

La Chine a lancé le vaisseau spatial Shenzhou-14 le 5 juin, envoyant trois astronautes dans sa combinaison de station spatiale pour une mission de six mois.