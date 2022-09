Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a coprésidé jeudi avec son homologue malien Abdoulaye Diop la 18ème session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les travaux de cette session, dont la tenue intervient dans le prolongement de la visite effectuée récemment en Algérie par M. Diop, ont permis aux deux parties de passer en revue, dans une ambiance fraternelle et dans un esprit de concertation et de coordination, un large éventail de sujets d’intérêt commun ayant trait au renforcement des relations bilatérales, à la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, ainsi qu’aux questions d’actualité aux niveaux régional et international", a précisé le ministère dans le communiqué.

Ainsi, "tout en se félicitant des liens historiques de bon voisinage, de fraternité et de solidarité qui unissent l’Algérie et le Mali, les deux parties ont examiné les perspectives de consolidation de la dynamique positive de paix et de réconciliation au Mali et de p romotion des convergences stratégiques algéro-maliennes sur les questions concernant la sécurité dans la région ainsi qu’à l’échelle continentale et internationale", a ajouté la même source.

En sa qualité de Chef de file de la Médiation Internationale sur le Mali, M. Lamamra qui a entamé jeudi une visite de travail et d’amitié en République du Mali à l’invitation de son homologue malien, présidera vendredi la sixième réunion de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, qui se tiendra à Bamako en présence des représentants du gouvernement malien et des Mouvements signataires de l’Accord, ainsi que de plusieurs ministres et hauts cadres au titre des pays de la région et des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République du Mali.