L'Algérie et la Norvège se rejoignent dans la défense des principes du droit international et le règlement des conflits dans le monde par le dialogue, a affirmé jeudi l'ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie, M. Knut Langeland.

"Bien que se trouvant sur deux continents différents, l'Algérie et la Norvège appartiennent à de nombreuses communautés régionales et politiques, partagent de nombreux points communs, défendent les mêmes principes du droit international, et encouragent la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de l'ONU", a indiqué M. Langeland dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie.

Les deux pays, ajoute-t-il, encouragent également "les efforts visant à résoudre les crises par le dialogue entre les parties en conflit, dans le cadre des chartes onusiennes, et luttent contre toutes formes d'extrémisme et de terrorisme, tout en barrant la route aux phénomènes à l'origine de ces fléaux, notamment la pauvreté, le chômage et la discrimination raciale".

Le diplomate norvégien a enfin indiqué que les deux pays "œuvrent à réaliser les objectifs du développement durable (ODD) fixés par l'ONU", se félicitant à ce titre du partenariat économique qui s'est renforcé entre les deux pays au cours des dernières années.