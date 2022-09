L'inflation en Suisse a de nouveau augmenté en août, grimpant à 3,5% sur an, sous l'effet de la hausse des coûts des transports et de l'énergie, a indiqué jeudi l'office fédéral de la statistique (OFS).

En août, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 104,8 points, augmentant de 0,3% par rapport au mois précédent en raison d'une hausse des tarifs de certains services hospitaliers ainsi que des loyers, a précisé l'OFS dans un communiqué.

Sur un an, les prix des produits importés ont grimpé de 8,6% tandis que les produits fabriqués en Suisse ont renchéri de 1,8%. L'inflation en Suisse atteint ainsi un nouveau pic après avoir déjà grimpé à 3,4% en juin et en juillet.

Bien que plus faible que dans la zone euro, elle se situe à des plus hauts depuis octobre 1993 dans ce pays où les coûts de production et les salaires étaient déjà très élevés avant que ne s'amorce le vaste mouvement de hausse des prix au sortir de la pandémie.

Sur un an, les prix du mazout ont gonflé de 86,2% tandis que ceux du gaz ont augmenté de 57,7%. Les prix des pellets de bois ont également bondi de 65,2%. En août, les coûts des transports se sont également fortement accrus, enflant de 10,4% sur un an.

La semaine passée, les économistes de Crédit Suisse avaient remonté leur prévision d'inflation pour la Suisse à 2,9% pour 2022 (contre 2,3% auparavant), compte tenu de la crise énergétique en Europe qui a été accentuée par la sécheresse durant l'été.

Le faible niveau du Rhin, utilisé pour le transport des marchandises, a notamment fait grimper les coûts de transport des produits pétroliers par le fleuve, avaient-ils noté.