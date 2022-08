Le président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo a salué mardi le rôle pivot de l'Algérie dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité en Afrique, affirmant que le continent africain misait beaucoup sur l'Algérie dans ce domaine.

"Je tiens à vous exprimer notre affection et notre volonté de renforcer les relations entre nos deux pays et de redynamiser leurs liens, d'autant plus que le rôle de l'Algérie est central et important dans l'établissement des liens de l'unité africaine, la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur le continent", a indiqué M. Umaro Sissoco Embalo dans une déclaration de presse conjointe avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme des entretiens qu'ils ont eus au siège de la Présidence de la République.

Le président de la République de Guinée-Bissau a également salué le rôle important de l'Algérie sur la scène africaine et internationale, précisant que "les pays de l'Afrique de l'Ouest sont bien conscients du rôle que joue l'Algérie dans l'établissement de la stabilité dans cette région, à l'instar de ce qu'elle est en train d'accomplir au Mali".

Par ailleurs, l'invité de l'Algérie s'est félicité de la décision du Président Tebboune d'ouvrir une ambassade d'Algérie en Guinée-Bissau, exprimant sa reconnaissance et sa gratitude au Président de la République pour "l'esprit de solidarité fraternelle et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne durant cette visite".

En ce qui concerne son invitation par le Président Tebboune à effectuer une visite d'Etat en Algérie, M. Umaro Sissoco Embalo a répondu favorablement, indiquant que les ministres des Affaires étrangères des deux pays prépareront cette visite qui devrait être couronnée par la signature de plusieurs accords, a-t-il dit.