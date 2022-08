Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dans une résolution adoptée à l'unanimité, salué le rôle joué par l'Algérie pour aider les parties maliennes à mettre en œuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.

Dans sa résolution S/RES/2649/2022 consacrée à la situation au Mali et adoptée mardi à l'unanimité, le Conseil de sécurité "a salué le rôle joué par l'Algérie et les autres membres de l'équipe de médiation internationale conduite par l'Algérie pour aider les parties maliennes à mettre en œuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger".

Le Conseil de sécurité a, dans ce cadre, souligné "la nécessité d'un engagement accru des membres de l'équipe de médiation internationale pour la mise en œuvre de l'Accord" en soulignant en outre l'"importance du rôle que le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali devrait continuer à jouer pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord".

Le Conseil de sécurité n'a pas manqué de rappeler la "centralité" des dispositions de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.

Les membres du Conseil de sécurité ont, à ce propos, "apporté le plein soutien du Conseil de sécurité à cet accord, et à suivre de près sa mise en œuvre et, si nécessaire, à prendre des mesures contre quiconque entraverait la mise en œuvre des engagements qui y sont contenus pour la réalisation de ses objectifs".

Il s'agit là d'une autre marque de reconnaissance de la communauté internationale au rôle central de l'Algérie et de ses contributions constructives dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales, en particulier dans son voisinage immédiat.

Par ailleurs, la résolution consacrée au chapitre des sanctions, dans le cadre de la résolution 2374 (2017), a prorogé jusqu'au 30 septembre 2023 le mandat du Groupe d'experts, tel qu'énoncé dans cette même résolution.