Le Conseil de la nation a pris part à Pretoria (Afrique du Sud), à un rassemblement auquel ont appelé les composantes politiques et l’organisation de la société civile de ce pays, en vue de mobiliser le soutien au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination, a indiqué, mardi, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"En marge de sa participation aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP) qui se déroulent au siège du PAP en République d'Afrique du Sud, le membre du Conseil de la nation, président du groupe géopolitique de l'Afrique du Nord au PAP, Azzedine Abdelmadjid a pris part, lundi à Pretoria, à un rassemblement auquel ont appelé les composantes politiques et les organisations de la société civile en Afrique du Sud, en vue de mobiliser le soutien au peuple sahraoui", a indiqué la même source.

Cette manifestation tend, ajoute le communiqué, "à faire face aux manigances répétées du Makhzen marocain qui ont pris de l'ampleur récemment, en vue d'empêcher le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale", a ajouté la même source.

A cette occasion, M. Azzedine Abdelmadjid a réitéré, dans son intervention, "la position constante de l'Algérie concernant la cause sahraouie juste", appelant à "l'application des décisions de la légalité internationale, à travers l'exercice par les Sahraouis de leur droit inaliénable à l'auto-détermination".

A ce propos, le membre du Conseil de la nation a salué "la résistance du peuple sahraoui frère et son courage face au colonialisme marocain qui sème le terrorisme, pratique les violations les plus abjectes à l'intérieur des territoires sahraouis et constitue désormais, à travers ses provocations continues, un danger qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région".