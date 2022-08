Plus de 15 hectares de superficies forestières et végétales avec 200 arbres forestiers ont été ravagés par des incendies survenus durant les dernières 24 heures dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la protection civile (DPC).

Il s’agit de onze (11) hectares de maquis, de broussailles et d'herbes sèches, de quatre (4) hectares de moissons et de 1440 m2 d’herbes sèches, a-t-on indiqué à la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué.

Les foyers d’incendies ont été signalés, a-t-on précisé, dans les communes de Zighoud Youcef et de Didouche Mourad (Nord de Constantine), mais aussi dans la commune d’El Khroub (dans le Sud-ouest de Constantine).

Des moyens humains, dont 60 agents tous grades confondus, et matériels nécessaires, soit neuf (9) camions anti-incendie et trois (3) ambulances, ont été mobilisés pour lutter contre la propagation des flammes, a-t-on souligné.

Il est à noter que d’importantes superficies forestières et des habitations limitrophes ont été sauvées grâce à l’intervention rapide des éléments de la protection civile.