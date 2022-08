La Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Semmar (Alger) a récupéré en un temps record un bus volé sous la menace d'une arme blanche, a indiqué mardi un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.

Suite au signalement, via le numéro vert 1055, de l'agression à l'arme blanche d'une personne et du vol de son bus par deux (2) inconnus, dimanche matin dans un quartier de la commune de Gué de Constantine, les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale, territorialement compétente, sont intervenus, réussissant après quelques heures d'enquête à identifier les deux (2) suspects et à localiser le bus dans un quartier de la commune de Meftah dans la wilaya de Blida.

Après achèvement des procédures légales, le bus a été récupéré et remis à son propriétaire le jour même de son vol, selon la même source.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a rappelé que 24 véhicules (voitures et camions) volés dans la wilaya d'Alger avaient été récupérés ces six derniers mois.

Certains véhicules ont été retrouvés dans les wilayas limitrophes, selon la même source.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts visant à réduire le nombre d'accidents de la route, les unités de la Gendarmerie nationale poursuivent leur campagne de sensibilisation auprès des conducteurs de tous types de véhicules, notamment les motos et les véhicules de transport de voyageurs et de marchandises, en cette période qui connaît une augmentation significative de la circulation et du trafic routier, a ajouté le communiqué, faisant état d'un recul du nombre d'accidents enregistrés en juin et juillet 2022 par rapport à la même période de 2021.