Les services de la sûreté de daïra d’Ain Abid (Sud-ouest de Constantine) ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau composé de trois (3) malfaiteurs spécialisés dans le vol de câbles électriques, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya.

Suite à des coupures électriques signalées au niveau de certaines routes secondaires de cette collectivité locale, des patrouilles nocturnes de police ont sillonné les lieux, a-t-on précisé à la cellule de communication et des relations publiques de ce corps sécuritaire. Agés entre 21 et 29 ans, les trois (3) individus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de la commune d’El Khroub pour "association de malfaiteurs et vol en bande organisée avec utilisation d’un véhicule"