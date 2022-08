Un total de 18 épaves de bateaux abandonnés dans les deux ports d’Oran et Arzew ainsi qu’à l’abri de pêche de Kristel ont été dégagées dans le cadre d'une opération lancée à la mi-juillet dernier permettant des places d'accostage, a-t-on appris mardi du directeur de la chambre locale de la pêche Abdelbasset Hamri.

Dans le même sillage, M. Hamri a fait savoir qu’une plateforme flottante de 30 mètres, qui demeure au bassin de l’abri de pêche de Kristel depuis près de six ans, est également concernée par cette campagne. Cette plateforme, appartenant à une entreprise privée de construction maritime, a servi dans la réalisation du quai de l’abri de pêche en question et a été abandonnée après la fin des travaux, a-t-il expliqué, ajoutant qu’elle sera détruite et dégagée du bassin dans les prochains jours.