Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a insisté lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs de la santé, sur l'accélération du réaménagement des structures de santé dans les wilayas, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

La réunion périodique d'évaluation, tenue lundi par visioconférence, entre le ministre de la Santé et les directeurs de la santé dans les wilayas, à la veille de la rentrée sociale 2022-2023, a été "l'occasion de faire le point sur la situation de la santé dans la plupart des wilayas et de s'enquérir de l'état d'avancement des projets, notamment ceux liés à l'aménagement des Hôpitaux des urgences médico-chirurgicales et des polycliniques", a précisé le communiqué.

Après avoir adressé ses remerciements aux directeurs de la santé des wilayas de Relizane, Chlef, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Blida et Batna pour leurs efforts en faveur de l'amélioration du niveau et de la qualité des services en veillant personnellement à l'avancement des opérations (création ou réaménagement des structures de santé), le ministre n'a pas caché son "grand mécontentement à l'égard du directeur de la santé d'Oran, qui a été démis de ses fonctions le 7 juillet 2022, sur fond de retard notable dans l'équipement intégral de l'Hôpital des grands brûlés pour recevoir les malades", selon la même source.

De tels comportements qui relèvent de "l'abus de confiance" entravent le programme tracé par le ministère, a-t-il déploré, appelant l'équipe de la direction de la santé d'Oran à parachever tous les projets en cours et à faire en sorte que l'Hôpital des grands brûlés soit pleinement opérationnel dans les plus brefs délais en le dotant des moyens nécessaires.