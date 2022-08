Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid s'est rendu mardi à l'hôpital des urgences médicales chirurgicales à Zéralda (Alger Ouest) pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation.

Après avoir sillonner les différents services de cet hôpital dont les travaux de réalisation ont atteint 90%, le ministre a fait savoir que cette nouvelle structure comprendra toutes les spécialités dont l'orthopédie, la traumatologie, la chirurgie maxillo-faciale et thoracique en plus de la chirurgie générale et vasculaire.

Cet hôpital a été réalisé en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant sur l'impératif d'améliorer les urgences médicales et les conditions d'accueil des malades en vue d'alléger la pression sur les hôpitaux d'Alger.

A ce propos, M. Benbouzid a rappelé la dotation des différents services de réanimation et des urgences médicales de lits supplémentaires en vue d'une prise en charge optimale des patients y compris l'hôpital des maladies infectieuses d'El-Kettar El Hadi Flici et de Béni Messous Yassad Has sani et Salim Z'mirli à el Harrach. A cette occasion, le ministre a annoncé la programmation d'autres visites à travers le pays durant les prochaines semaines afin de s'enquérir des projets du secteur en cours de réalisation. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a affirmé que la situation pandémique de la Covid-19 n'était pas "alarmante" vu le nombre réduit des cas, notamment qu'aucun décès n'a été relevé depuis 4 mois.

Et d'enchainer que le "ministère est prêt à assurer la disponibilité de tous les médicaments, les vaccins et les fournitures en cas d'urgence", rassure M. Benbouzid.