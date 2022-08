Les services des Douanes ont mis en échec une tentative de contrebande de 530,80 kg de kif traité à Naâma et de 8.250 comprimés psychotropes "Prégabaline 300" à El-Oued, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD).

"Dans le cadre des efforts sur le terrain des services douaniers opérationnels en collaboration avec les corps sécuritaires, les éléments de la brigade mobile des Douanes et deux brigades polyvalentes de Sfissifa et Aïn Sefra, relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Naâma, territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes à Béchar, ont mis en échec, dans le cadre de trois opérations distinctes effectuée en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les autres corps de sécurité, une tentative de contrebande de 530,80 kg de kif traité", précise la même source.

Les éléments de la brigade polyvalente de Still relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes d'El-Oued, territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Ouargla, ont, d e leur côté, saisi, après avoir soumis un véhicule touristique à une fouille minutieuse, 8.250 comprimés psychotropes "Prégabaline 300", et arrêté deux individus qui ont été présentés aux juridictions compétentes, ajoute le communiqué.

Et de rappeler que "ces opérations s'inscrivent dans le cadre des missions de préservation des services douaniers algériens et de la mobilisation de leurs éléments dans l'objectif de contribuer à la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, notamment les drogues et les psychotropes en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays", conclut le document.