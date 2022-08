Le rôle de la société civile dans la prévention des feux de forêts a été souligné mardi à Médéa, lors d'une campagne nationale organisée par l'Observatoire nationale de la société civile (du 29 août au 4 septembre prochain).

La préservation et la protection du patrimoine forestier contre les feux, qui menacent même les populations riveraines, ne relève pas d'un seul organisme mais implique, d'autres parties, dont la société civile, a indiqué dans ce sens le président de l'Observatoire nationale de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui.

Lors de cette visite, il a été rappelé que la wilaya de Médéa a procédé, à l'occasion de la présente campagne de lutte contre les feux de forêts, à la création de six pôles régionaux, quadrillant la wilaya, dotés de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour une intervention rapide et efficace.

Selon les explication fournies sur place par le directeur de la protection civile, le lieutenant-colonel Mohamed Chehb El Ain, ce dispositif a prouvé son efficacité puisqu'en dépit de l'enregistrement de plus de 400 interventions concernant les feux de for êts, les dégâts causés par les flammes sont minimes, les départs deux ayant été vite maîtrisés, grâce à la rapidité de l'intervention.

Une campagne de nettoyage a été organisée à l'occasion au niveau de la forêt de Benchicao avec l'implication de différentes institutions et organismes et de la société civile.

A noter que cette campagne nationale de prévention contre les feux de forêts organisée par l'Observatoire vise la coordination des efforts de la société civile dans la prévention d'incendies et à susciter une culture de vigilance et d'alerte pour une meilleure lutte contre les feux.

Ces opérations de nettoyage, des caravanes de sensibilisation, la création des cellules de veille et de première alerte, sont parmi les actions prévues au titre de cette initiative, à travers les 58 wilayas.