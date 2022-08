Cinq (5) hectares de forêts, de brousses et vergers d’arbres fruitiers et blocs forestiers ont été ravagés mardi dans un incendie qui s’est déclaré à la commune de Béni Mouhli (extrême nord de Sétif), a-t-on appris de la direction protection civile (DPC).

L’incendie s’est déclaré aux environs de la localité d’Amizour dans la wilaya voisine Béjaia avant de se propager suite au vent et à la canicule, au territoire de la commune Béni Mouhli (Sétif), a déclaré à l’APS le chargé de l’information et de la communication de la DPC le capitaine Ahmed Laâmamra, Il a été procédé à la mobilisation des unités d’intervention de la protection civile relevant de la commune de Béni Ourtilane et la colonne mobile de la protection civile de Sétif supervisé par le directeur de wilaya de la protection civile le colonel Mohamed Baâtchiya pour l’extinction du feu, selon la même source qui a affirmé "la maîtrise de l’incendie et son extinction totalement, tandis que l’opération de surveillance des foyers et de recensement des dégâts se poursuit". L’avion bombardier d’eau russe est intervenu et a effectué 4 interventions continues ce qui a aidé à éteindre totalement le feu, selon la même source.

Les flammes se sont propagées jusqu’au centre de la commune de Béni Mouhli, et atteindre même les habitations des citoyens sans enregistrer des dégâts ou blessés, a ajouté la même source. La DPC de Sétif poursuit ses appels aux agriculteurs s’agissant de l’importance de la réalisation des travaux de prévention et le nettoiement des abords des routes et le long des lignes électriques et à proximité des maisons et également dans les infrastructures agricoles, les vergers d’arbres fruitiers et les forêts pour prévenir les incendies.

La protection civile appelle les habitants notamment ceux résidants à proximité des forêts à élever le degré de vigilance et de prudence et de signaler l’incendie avant sa propagation et collaborer aux efforts d’extinction avant l’arrivée des sapeurs pompiers.