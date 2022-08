Le juge d’instruction près le tribunal de Boufarik (Cour de Blida) a ordonné mardi le placement en détention provisoire des six mis en cause interpellés dans l’affaire du meurtre d’un citoyen de la commune Somaa, et émis un mandat d’arrêt contre deux autres suspects en état de fuite, selon un communiqué de la Cour de Blida.

Le juge d’instruction près le tribunal de Boufarik, après avoir entendu les six mis en cause interpellés, a ordonné leur placement en détention provisoire, et émis un mandat d’arrêt contre deux autres en état de fuite, lit-on dans le communiqué.

Les enquêtes lancées sur ordre du parquet de la République près le tribunal de Boufarik, dans l’affaire du meurtre du jeune (Y.S), ont donné lieu à l’arrestation de 6 individus ,dont le principal mis en cause, et l’identification de 2 autres personnes, actuellement en état de fuite, a ajouté la même source.

Les mis en cause interpellés ont été présentés ce mardi devant le parquet pour "meurtre avec préméditation", et "participation à une rixe entre bandes de quartier accompagnée d’actes de violence ayant donné l ieu à la mort d’une personne", conformément aux dispositions des articles 254, 255, 256 et 257 a1 du Code pénal, a-t-on précisé.

Détaillant les faits de cette affaire, le communiqué de la Cour de Blida précise qu’en date du 24 août courant aux environs de 17h, les dénommés (Y.Ch) et (A.CH) ont caillassé le local commercial du dénommé (M.Y). A 20h, ils reviennent à la charge brisant la vitrine du local avant de prendre la fuite.

Une rixe éclata par la suite au niveau de la Rue "Slimane Mohamed" à la commune de Somaa ayant nécessité l’intervention des services de la Sûreté.

Plus tard dans la soirée, une autre rixe impliquant un groupe d’individus éclata et durant laquelle le dénommée (Y.S), propriétaire du local commercial, a été poignardé au ventre.

Hospitalisé à Somaa puis évacué au CHU Frantz Fanon de Blida, le dénommé (Y.S) succomba à ses blessures le 26 août courant, a conclu la même source.