Des travaux d'entretien de 21,5 km de chemins forestiers situés dans les zones les plus exposées au risque d'incendies dans la wilaya de Djelfa, ont été réalisés par la conservation locale des forêts en coordination avec d'autres organismes concernés, a-t-on appris mardi auprès de cette institution.

Inscrite dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre le risque des incendies, l'opération a profité aux zones à risques situées sur le territoire de la commune d'Ain Maabed, à savoir, les forêts "S’hari Guebli ", s’étendant sur une superficie de 20.000 ha, a indiqué à l’APS le chef du bureau de prévention et de lutte contre les incendies et les maladies parasitaires, Ahmed Touati.

Ces travaux d’entretien, effectués en coordination avec la direction des travaux publics et l'Entreprise régionale de génie rural "Atlas", ont concerné, notamment, un chemin forestier de six (6) km dans la forêt de Bahrara, relevant de la région de "Noumcène", dans le cadre de cette opération, réalisée en coordination avec la Direction des travaux publics et la Société régionale de génie rural "Atlas", a-t-il signalé.

L'opération d'entretien qui s'est déroulée entre le 23 et 25 août courant, a également touché, selon la même source, 4,5 km de chemins forestiers menant vers plusieurs points exposés aux incendies dans la région de Othmania, en plus d’autres chemins forestiers, à Sehla, Hassi Askar et Choucha-Noua (sur une longueur de 3 km chacun). Les incendies de forêts enregistrés cet été ont ravagé une superficie ne dépassant pas les 6,5 ha de couvert végétal, dont 1,5 ha de forêts et 5 ha d’herbes sèches, a relevé M.Touati.

Aussi, seulement une dizaine d’interventions ont été réalisées par les pompiers, a-t-il ajouté, estimant que ce résultat est "une preuve de l'efficacité des mesures préventives mises en place dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts et du dispositif d'alerte précoce, conjugués aux actions de sensibilisation".