L'unité de l'Office national d'assainissement (ONA) de la wilaya de Nâama a lancé mardi une campagne de curage des réseaux des eaux pluviales et d'assainissement pour se prémunir contre les éventuelles inondations et les crues, a-t-on appris auprès de l'office.

L'opération se poursuivra jusqu'au mois de septembre avec la mobilisation de moyen humains et logistiques des unités de l'Office des wilayas de Nâama, Saïda, Tiaret, Oran et Béchar.

"L'opération s'inscrit dans le cadre des campagnes habituelles de protection menées par l'ONA à chaque fin de saison estivale", a fait observer un responsable de l'unité de Nâama, Bacheikh Bouamama.

Pour cette opération, organisée à titre préventif, 64 agents de l'ONA, ainsi que divers engins, camions et matériels spécialisés, ont été mobilisés, a-t-il ajouté, expliquant qu'elle consiste en le curage notamment des avaloirs, regards et canalisations des eaux usées, dans l'ensemble des quartiers et groupements urbains du chef-lieu de wilaya et des villes de Méchéria, Aïn Sefra, Aïn Benkhalil et Mekmen Benaammar.

Après vérification de l'état des canalisations à l'aide de caméras, il est procé dé à l'extraction des déchets solides et au traitement des points noirs des réseaux, notamment au niveau des points sensibles, exposés aux risques d'inondations et de crues, a-t-on poursuivi.