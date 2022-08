Une sélection nationale d'aviron, composée de quatre athlètes dont une fille, représentera l'Algérie aux prochains Championnats du monde seniors de la discipline, prévus du 18 au 25 septembre à Racice, en. République tchèque, a indiqué, mardi, la fédération algérienne des Sociétés d'Aviron et de canoë Kayak (FASACK) sur sa page facebook.

Il s'agit des rameurs, Sid Ali Boudina (Skiff homme/poids léger), Nihed Benchadli (Skiff femme/poids léger), Mohamed Djouimai et Bilal Belhadj Boucif (Double hommes/poids léger). En vue de ce rendez-vous mondial, le groupe encadré par l'entraineur national, Riad Garidi devrait achever ce mardi au niveau de la base nautique du barrage de Beni Haroun à Mila, un stage entamé le 20 août, avec la participation, également, vingt deux (22) autres athlètes entre senior et U23, dont dix filles pour en sélectionner les meilleures qui intégreront l'équipe nationale appelée à prendre part à d'importantes échéances internationales.

Intervenant au micro de la FASACK sur facebook, l'entraineur national d'aviron, Riad Garidi a expliqué l'objectif attendu de ce stage qui prendra fin ce mardi.

" C'est un stage scindé en deux étapes. La première, comprenant un groupe d'athlètes (seniors et des U23), afin de préparer les Mondiaux prévus en septembre prochain en République tchèque, alors que la seconde étape concerne un 2e groupe d'athlètes dont la plupart sont des jeunes talents. Ils ont été regroupés afin d'évaluer leur niveau, dans des conditions nettement meilleure que ce que leur offre leurs clubs. Ils sont réunis dans un très bon cadre où ils vont pouvoir se donner à fond et démontrer leur valeur et potentiel. Au staff technique de les évaluer et d'en tirer le meilleur de chacun d'entre eux", a souligné Garidi.

Les trois premiers jours des championnats du monde seniors d'aviron de Racice seront consacrés aux entrainements officiels des rameurs, avant le lancement de la compétition officielles.