L'application MoovCare améliore le suivi des patients atteints de cancer du poumon. Cet algorithme simple permet de détecter plus tôt les risques de complication ou de rechute, et d'y réagir plus rapidement. Elle s'appelle MoovCare. Cette nouvelle application santé, présentée lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tient à Chicago du 3 au 7 juin 2016, améliorerait le suivi des patients atteints de cancer du poumon . Ce meilleur suivi diminuerait le nombre de rechutes, améliorerait la qualité de vie et augmenterait la survie à un an des malades. MoovCare fonctionne sur smartphone, tablette et ordinateur.

Détecter les risques de complication et de rechute

L'entreprise Sivan innovation , à l'origine de cette application, explique sur son site internet que MoovCare fonctionne grâce à un algorithme qui analyse les symptômes cliniques du patient. Une fois par semaine, le patient renseigne lui-même une liste de 12 critères tels que son poids ou l'intensité de sa douleur. Si l'application repère une anomalie, elle envoie une alerte à l'équipe médicale, qui contacte le patient pour réaliser un examen ou redéfinir un traitement. Cette technique permet de diminuer le nombre de rechutes mais aussi de réagir plus rapidement en cas de complication.

Une communication constante entre patient et médecin

Cette application a été testée lors d'un essai clinique de phase 3 sur 133 malades atteints d'un cancer du poumon de stade III ou IV. L'étude a été réalisée par une équipe de chercheurs français dirigée par l'institut Inter-regional de Cancérologie Jean Bernard, au Mans. Avec ou sans l'application, tous les patients ont consulté leur médecin et réalisé un scanner tous les trois à six mois. Résultat : la survie des patients qui ont utilisé l'application a été de 19 mois, contre 12 mois sans l'application.

Et à un an, 75% des patients du groupe utilisant Moovcare étaient en vie, contre seulement 49% pour le groupe sans l'application. La qualité de vie, évaluée grâce à des questionnaires, s'est également avérée meilleure pour les patients bénéficiant de l'application. "A travers un suivi personnalisé grâce à cette application pratique et simple, nous pouvons détecter les complications et les signes de rechute, et offrir un soin approprié plus précocement", a souligné le docteur Fabrice Denis, en charge de l'essai clinique, dans un communiqué de l'ASCO . "Cette approche introduit un nouveau mode de suivi dans lequel les patients peuvent constamment communiquer avec leur cancérologue entre les visites", a-t-il ajouté.